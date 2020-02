Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbrecher in Ochsendorf und Boimstorf aktiv - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Königslutter-Ochsendorf, Winkelstraße Königslutter-Boimstorf, Bartelsstraße 19.02.20, 15.00-20.45 Uhr

Jeweils durch gewaltsam aufgebrochene Fenster stiegen Einbrecher am Mittwoch in Wohnhäuser in Ochsendorf und Boimstorf im Landkreis Helmstedt ein. Die unbekannten Täter ließen mehrere Schmuckstücke und wenig Bargeld mitgehen. Den Ermittlungen nach nutzten die Täter vermutlich die noch frühe Dämmerung für ihre Zwecke aus. Die Tatorte liegen in Ochsendorf in der Winkelstraße und in der Bartelsstraße in Boimstorf. In beiden Fällen waren die Bewohner nur kurzfristig nicht zu Hause. Der Tatzeitraum liegt zwischen 15 Uhr und 20.45 Uhr. Zeugen, die im Bereich der Tatorte Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei in Königslutter unter der Rufnummer 05353-941050.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell