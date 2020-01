Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim) Fahrer eines E-Bikes bei Unfall leicht verletzt

Bad Dürrheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagvormittag in der Friedrichstraße ereignet hat, ist ein 74-jähriger Fahrer eines E-Bikes leicht verletzt worden. Der Biker war gegen 11.30 Uhr im verkehrsberuhigten Bereich der Friedrichstraße in Richtung Kreuzung Schulstraße und Karlstraße unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 56-jähriger Mann mit einem 1er BMW in gleicher Richtung und wollte an dem vor ihm befindlichen E-Biker vorbeifahren. Hierbei kam es zu einer Berührung zwischen dem rechten Außenspiegel des Autos und dem Lenker des Elektrofahrrades, in dessen Verlauf der 74-Jährige stürzte und sich hierbei leichte Verletzungen zuzog. Eintreffende Rettungskräfte brachten den leicht verletzten Mann zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum. Am E-Bike und dem BMW entstand bei dem Unfall rund 3000 Euro Sachschaden.

