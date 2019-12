Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei Schwerverletzte bei Pkw-Zusammenstoß

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Pkw-Zusammenstoß am Dienstag gegen 12.30 Uhr an der Kreuzung Dahlener Straße / Morr / Feldstraße sind beide Autofahrerinnen schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 60-jährige Pkw-Fahrerin aus Mönchengladbach mit ihrem silberfarbenen Hyundai von der Straße Morr über die Dahlener Straße in die Feldstraße fahren. Sie hatte nach eigenen Angaben Grünlicht, als sie in den Kreuzungsbereich eingefahren sei, habe dann jedoch in der Kreuzungsmitte stehen bleiben müssen, da auf der Dahlener Straße von rechts Autos gekommen seien. Die Fahrzeuge auf dem linken Fahrstreifen der Dahlener Straße stoppten. Die 60-Jährige fuhr daraufhin ein Stück vorwärts. Als sie dann wieder anfuhr, um zur Feldstraße zu gelangen, kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 70-jährigen Mönchengladbacherin. Diese Frau war laut Zeugenaussage mit einem schwarzen Ford auf dem rechten Fahrstreifen der Dahlener Straße unterwegs und hatte grünes Licht an der Ampel.

Die verletzten Fahrzeugführerinnen mussten in Krankenhäuser gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Weitere Zeugen, die Hinweise zum Ablauf des Unfalls geben können, sollten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

