Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Erst in Immobilienbüro, dann in Praxisräume eingedrungen

Mönchengladbach (ots)

Ein Immobilienbüro und eine Gemeinschaftspraxis in einem Gebäude an der Bismarckstraße waren das Ziel von Einbrechern.

Bei ihrer Tat, die sie im Zeitraum zwischen Freitag, 13. Dezember, 13 Uhr, und Montag, 16. Dezember, 7 Uhr, begangen haben, waren sie vermutlich über den Hintereingang in das Objekt gelangt und dann über den Hausflur in das dritte Obergeschoss. Dort machten die unbekannten Täter sich zunächst an der Eingangstür der Praxis zu schaffen. Nachdem ihr Versuch, dort einzudringen, gescheitert war, hebelten sie mit brachialer Gewalt die Eingangstür zu einem daneben liegenden Immobilienbüro auf und traten am Ende diese Türe auf. Die unbekannten Täter durchsuchten sämtliche Räume, öffneten die Türen der Schränke und verteilten deren Inhalt auf dem Boden. Nach ersten Feststellungen wurde ein Mobiltelefon entwendet.

Aufgebohrt wurde von den Tätern in dem Immobilienbüro eine Stahltüre, hinter der sie auf eine Rigipswand stießen. Diese Wand wurde von den Einbrechern eingeschlagen - und so gelangten sie schließlich doch in die angrenzenden Praxisräume. Auch dort bot sich bei der Tatortaufnahme dasselbe Bild: Räume durchwühlt, Schranktüren geöffnet, Inhalt auf dem Boden verteilt. Zur Beute, die sie in den Praxisräumen machten, liegen noch keine Angaben vor.

Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

