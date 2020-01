Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Technischer Defekt an einem Chlorgasmelder führt zu Feuerwehreinsatz am Hallenbad

VS-Villingen (ots)

Ein technischer Defekt an einem Chlorgasmelder hat am frühen Donnerstagmorgen zu einem Feuerwehreinsatz am Villinger Hallenbad in der Saarlandstraße geführt. Kurz vor 05.30 Uhr rückte die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen und 18 Mann zum Hallenbad aus. Durchgeführte Messungen ergaben dann jedoch schnell, dass kein Chlorgas vorhanden ist und es sich um eine Fehlmeldung gehandelt hat. Derzeit wird die Chlorgasmeldeanlage überprüft, um die Ursache der Fehlmeldung festzustellen.

