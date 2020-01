Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen - B 33) Autofahrerin prallt gegen Mittelschutzplanke 30.01.2020

Steißlingen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von über 6.000 Euro ereignete sich am heutigen Donnerstagmorgen gegen 08.00 Uhr auf der B 33. Eine 31-jährige Skoda-Fahrerin überholte zwischen den Anschlussstellen Radolfzell und Steißlingen ein Auto und scherte nach Abschluss des Überholvorganges auf die rechte Fahrspur. Nach ihren eigenen Angaben nahm sie dann ein weiteres, langsam vor ihr fahrendes Auto wahr. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, lenkte sie nach links, verlor die Kontrolle über ihr Auto und prallte in die Mittelschutzplanke. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der Skoda, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden. Während der Einsatzmaßnahmen wurde der Verkehr über den Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

