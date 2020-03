Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Brände in öffentlichen Toilettenanlagen

Ochtrup (ots)

In Ochtrup hat es am Samstag (14.03.) zwei Mal in öffentlichen Toilettenanlagen gebrannt. Gegen 07.55 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei, dass er an der Anlage auf der Bahnhofstraße Brandgeruch bemerkt hat. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass eine elektrische Heizung durch den Brand beschädigt wurde. Unbekannte haben zunächst offenbar Toilettenpapier und einen kunststoffähnlichen Gegenstand auf die Heizung gelegt, und diesen in Brand gesetzt. Der Raum wurde durch die starke Rauchentwicklung stark verschmutzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Gegen 10.55 Uhr meldete ein Zeuge dann den Brand einer Toilettenanlage an der Professor-Gärtner-Straße. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ersten Ermittlungen zufolge entstand der Brand, weil ein Papierkorb entzündet wurde. Durch die Rauchentwicklung wurde auch hier die WC-Einrichtung stark verschmutzt. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Bränden geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

