POL-ST: Kreis Steinfurt, Polizei Steinfurt - Wichtige Hinweise der Polizei im Zusammenhang mit dem Corona-Virus

Kreis Steinfurt, Polizei Steinfurt - Wichtige Hinweise der Polizei im Zusammenhang mit dem Corona-Virus

Kreis Steinfurt (ots)

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

auf Ihre Polizei ist Verlass! Wir versichern Ihnen: Wir sorgen weiterhin für Ihre Sicherheit und sind Ihr Ansprechpartner für Ihre Sorgen und Nöte. Wir sind auch in dieser besonderen Situation rund um die Uhr als verlässlicher Partner für Sie erreichbar. Dies geht jedoch nur mit gesunden Polizeibediensteten.

In der Kreispolizeibehörde Steinfurt werden alle notwendigen Vorsorgemaßnahmen getroffen, um eine Verbreitung des Virus unter den Polizeibeschäftigten zu vermeiden.

Zur Vermeidung von Infektionen haben wir uns entschlossen, den persönlichen Kontakt von Angesicht zu Angesicht, soweit es sinnvoll ist, einzuschränken und den Besucherverkehr in den Dienstgebäuden auf das Notwendigste zu begrenzen.

Die Kreispolizeibehörde bittet daher alle Bürgerinnen und Bürger, sich zunächst telefonisch zu melden. So können die Mitarbeiter bereits fernmündlich klären, wie sie helfen können und ob ein persönliches Erscheinen notwendig ist. Viele Angelegenheiten lassen sich per E-Mail, Post oder telefonisch regeln, so dass ein direkter persönlicher Kontakt nicht notwendig ist. Wir bitten Sie auch, die Möglichkeit der Online- Anzeigenerstattung zu nutzen.

Sie sollten daher nur in unaufschiebbaren Angelegenheiten persönlich die Polizeidienststellen aufsuchen. Bei schwerwiegenden Straftaten erfolgt die Anzeigenaufnahme in gesonderten Räumlichkeiten. Die regelmäßigen Sprechzeiten der Bezirksdienste werden eingestellt. Die telefonische Erreichbarkeit der Bezirksbeamten ist jedoch gewährleistet.

Es wird gebeten, auf Fahrradregistrierungen zu verzichten.

Das Büro "Rat und Tat" in Rheine wird bis auf weiteres geschlossen.

Die Waffenbehörde Steinfurt bittet ihre Kundinnen und Kunden, vor dem Hintergrund des aktuellen Corona-Infektionsgeschehens, derzeit von persönlichen Besuchen und Vorsprachen abzusehen.

Ziel ist, Erkrankungen von Bediensteten so weit wie möglich zu verhindern und somit die Funktionsfähigkeit der Polizei und die Sicherheit im Kreis Steinfurt zu gewährleisten.

Die Erreichbarkeiten der Polizeidienststellen und der Bezirksbeamten sowie die Möglichkeit der Online-Anzeigenerstattung finden Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Steinfurt. www.steinfurt.polizei.nrw Selbstverständlich ist der Polizeinotruf (110) uneingeschränkt nutzbar!

