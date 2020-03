Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Hückelhoven-Doveren (ots)

Ein Haus an der Straße Gritterer Weg war das Ziel von unbekannten Personen. Sie warfen dort in der Zeit zwischen Freitag, 6. März, 14 Uhr und Sonntag, 8. März, 8.30 Uhr, eine Scheibe ein und drangen so in die Wohnung vor. Im Inneren wurden Schränke sowie Schubläden geöffnet und nach Diebesgut durchsucht. Was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht fest.

