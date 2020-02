Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei zieht zwei Fahrer ohne Führerschein aus dem Verkehr - Haan - 2002026

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Dienstag (04.02.2020) stellte die Polizei auf der Gräfrather Straße in Haan gleich zwei Fahrzeugführer fest, die keinen gültigen Führerschein vorweisen konnten.

Gegen 13:15 Uhr kontrollierten die Beamten zunächst einen 21-jährigen Hildener mit einem Renault Twingo. Grund war zunächst ein Handyverstoß. Im Rahmen der Überprüfung konnte der Fahrer keinen deutschen Führerschein vorweisen, obwohl er sich bereits seit 2016 in Deutschland aufhält. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Straferschwerend wird für den Hildener hinzukommen, dass er bereits wegen eines gleichgelagerten Deliktes verurteilt wurde.

Nur kurze Zeit später wurde erneut ein 21-Jähriger aus dem gleichen Anlass kontrolliert. Der Heiligenhauser legte im Rahmen der Kontrolle eine kosovarische Fahrerlaubnis vor und gab an, erst seit wenigen Monaten in Deutschland zu leben. Eine Überprüfung seiner Wohnsitzanmeldungen ergab jedoch, dass der Beschuldigte bereits seit 2017 im Inland amtlich gemeldet ist. Ausländische Personen, die sich länger als 6 Monate in Deutschland aufhalten, sind verpflichtet, ihr Fahrerlaubnisdokument gegen eine deutsche Fahrerlaubnis tauschen. Da diese Frist deutlich überschritten wurde, wurde auch gegen den Heiligenhauser ein Strafverfahren eingeleitet.

In beiden Fällen wurde zusätzlich eine Strafanzeige gegen die jeweiligen Halter gefertigt. Ein Halter muss sicherstellen, dass der Fahrer seines Fahrzeuges im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell