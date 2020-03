Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Geschwindigkeitskontrollen

Emsdetten (ots)

Am Donnerstag (12.03.) hat die Kreispolizeibehörde Steinfurt in Emsdetten auf der Rheiner Straße eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Die Messstelle war in Höhe der Kindertagesstätte "Kinderland" aufgestellt. Dort gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h. Innerhalb von 6 Stunden waren in dem Bereich 144 Fahrzeugführer zu schnell unterwegs. Neben Verwarnungsgeldern und Ordnungswidrigkeitsanzeigen droht 5 Fahrzeugführern auch ein Fahrverbot. Besonders zu erwähnen ist eine Autofahrerin, die innerhalb kürzester Zeit gleich zwei Mal geblitzt wurde. Gegen Mittag wurde das Fahrzeug mit 71 km/h geblitzt. Nur etwa 5 Minuten später fuhr die Frau in entgegengesetzter Fahrtrichtung noch mal an der Geschwindigkeitskontrolle vorbei. Diesmal mit 89 km/h. Der Fahrerin drohen 3 Monate Fahrverbot, etwa 500 Euro Bußgeld und vier Punkte in Flensburg.

