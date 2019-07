Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Fahrkartenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Norsingen (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurde am Dienstagnacht gegen 02:45 Uhr der Fahrkartenautomat am Haltepunkt Norsingen aufgebrochen. Unter Einwirkung massiver Gewalt und schwerem Gerät wurde der Fahrkartenautomat sehr stark beschädigt. So gelang es den Tätern, Bargeld aus der Geldkassette in bislang unbekannter Höhe zu entwenden. Der Automat ist außer Betrieb, die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unklar. Die Bundespolizei sicherte Spuren vor Ort und hat die Ermittlungen aufgrund besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. Personen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Wahrnehmungen am Haltepunkt Norsingen oder in der näheren Umgebung gemacht haben werden gebeten, sich unter 07628 / 80590 bei der Bundespolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Eva Bergler

Telefon: + 49 7628 - 8059 - 102

E-Mail: bpoli.weil.oea@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell