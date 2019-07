Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Vermisster 13-Jähriger aus Österreich aufgegriffen

Freiburg (ots)

Ein vermisster Jugendlicher aus Österreich wurde am Dienstag durch die Bundespolizei gestellt. Der 13-Jährige russische Staatsangehörige wurde auf dem Hauptbahnhof Freiburg kontrolliert, nachdem er ohne Fahrschein mit einem Zug aus der Schweiz kommend nach Deutschland einreiste. Der Jugendliche gab an, dass er eigentlich nur in einen 40 Minuten entfernten österreichischen Ort reisen wollte. Er sei jedoch im Zug eingeschlafen und in Zürich aufgewacht. Da hatte er sich spontan um entschieden und beschlossen, nach Hamburg zu reisen um seinen dort lebenden Onkel zu besuchen. Diese Spazierfahrt des Vermissten wurde am Hauptbahnhof Freiburg durch die Bundespolizei beendet und der 13-Jährige wurde bis zu seiner Abholung durch österreichische Behörden in einer Jugendeinrichtung in Freiburg untergebracht.

