Polizei Aachen

POL-AC: Transformator einer Pumpstation durch Unbekannte in Brand gesteckt

Aachen/ Hambach/ Manheim (ots)

Die Polizei erhielt gestern (17.12.19) Kenntnis über einen Brandanschlag auf RWE eigene technische Gerätschaften im Bereich der Blumenstraße in unmittelbarer Nähe zum Hambacher Forst. Unbekannte Tatverdächtige setzten einen mobilen Transformator an der dortigen Pumpstation in Brand und beschädigten diesen erheblich; es entstand ein Sachschaden von mehr als 30.000 Euro. Laut RWE gab es letzten Freitag gegen 01.30 Uhr eine Störmeldung am Gerät; bei einer gestrigen Nachschau wurde der Schaden festgestellt und die Polizei informiert. Die Ermittlungskommission Hambach hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer und Störung öffentlicher Betriebe aufgenommen; Tatverdächtige sind bislang unbekannt. (pw)

