Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten - Verursacher räumt Bedienfehler ein

Kirchlengern (ots)

Am Samstag, dem 09.05.2020 ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Ostring (B239) in Kirchlengern. Ein 63 jähriger aus Porta-Westfalica überholte gegen 10:50 Uhr mit seinem BMW X1 einen in Richtung Lübbecke fahrenden Chrysler. Nach dem Überholvorgang scherte er wieder nach rechts ein und bremste seinen PKW unvermittelt und völlig unvorhersehbar bis zum Stillstand ab. Der 33 jährige Fahrer des Chryler aus Kirchlengern konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den BMW auf. Beide Insassen des Chysler wurden hierbei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.000 EUR. Unfallursächlich sei nach Angaben des BMW-Fahrers ein Bedienfehler gewesen - er räumte vor Ort ein, dass er mit dem ausgeliehenen Fahrzeug einer Autovermietung noch nicht so vertaut gewesen sei.

