Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus PKW

Vlotho (ots)

(mmb) Am Samstag (09.05.2020) um 08:00 Uhr beobachtet ein aufmerksamer Zeuge in der Poststraße einen Mann, der durch die geöffnete Seitenscheibe in einen parkenden PKW griff und aus einem Rucksack Gegenstände entwendete. Durch Zeugen konnte dieser 31-jährige Mann aus Vlotho verfolgt und in der Oelbrinkstraße gestellt werden. Das Diebesgut wurde zurückgegeben. Durch die hinzugezogene Polizeistreife wurde eine Strafanzeige gefertigt.

