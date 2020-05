POL-HF: Brand mehrerer Nadelbäume und einer Gartenhütte - Holzkohlegrill als mögliche Ursache

Kreispolizeibehörde Herford

(mas) Gestern Abend (08.05.) gegen 21.55 Uhr kam es in Herford in der Wiesestraße zu einem Brand einer Gartenhütte. Durch einen Zeugen wurde zunächst der Brand mehrerer Bäume auf einem Grundstück in der Wiesestraße gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde festgestellt, dass mehrere Nadelbäume auf dem Gartengrundstück in Flammen standen. Weiterhin hatte sich das Feuer schon auf eine angrenzende Gartenhütte ausgebreitet. Weiterhin wurde eine angrenzende Garage durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Die Schadenshöhe wird zur Zeit auf ca. 6000 Euro beziffert. Als mögliche Brandursache könnte ein offensichtlich unbeaufsichtigter noch heißer Holzkohlegrill in Betracht kommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden zur Tageszeit weitergeführt.

