Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gefährliche Körperverletzung - Betrunkener greift Nachbarn und Polizei an

Herford (ots)

(um) Gestern Abend (07.05.), gegen 21:00 Uhr, kam es an der Oberingstraße neben Nachbarschaftsstreitigkeiten und Ruhestörungen zu einer körperlichen Auseinandersetzung der besonderen Art, zu der die Polizei gerufen wurde. Kurz zuvor hatte ein 43-Jähriger in dessen Reihenhaus erhebliche Sachbeschädigungen an der Einrichtung begangen. Die Ursache in dem aggressiven Verhalten des Mannes könnte in erheblichem vorrausgegangenen Alkoholkonsum begründet sein. Der Beschuldigte musste bei Eintreffen der Streifenwagenbesatzung durch einen Zeugen festgehalten und beruhigt werden, weil er äußerst aggressiv gegen Anwesende insbesondere die herbeigerufenen Polizeibeamte vorging. Diesem Griff entzog sich der Mann und ging die Beamten körperlich an, so dass diese Pfefferspray einsetzten. Aufgrund der heftigen Gegenwehr gelang es am Ende erst mit der Unterstützung eines Diensthundes und weiterer Beamte, den wenig bekleideten Mann zu fixieren. In der Folge verletzten sich beim Einschreiten zwei Beamte und sind momentan nicht dienstfähig. Die Ermittlungen in diesem Sachverhalt dauern an. Die Staatsanwaltschaft ordnete noch am Abend die Entnahme einer Blutprobe bei dem 43-Jährigen an, die ein Arzt vornahm. Der Mann verblieb zur weiteren Behandlung im Krankenhaus.

