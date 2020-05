Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter missachtet Schutzverordnung- Streitigkeiten in Eurobahn

Kirchlengern (ots)

(sls) Am Mittwochmittag (6.5.) gegen 12.00 Uhr kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Fahrgästen in der Eurobahn auf dem Weg von Rahden nach Bielefeld. Ein bislang unbekannter Fahrgast wurde durch den anschließenden Geschädigten auf die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln hingewiesen. Der Fahrgast zeigte sich jedoch völlig uneinsichtig und sah keine Notwendigkeit eine Maske aufzusetzen. Im Bahnhof Kirchlengern verließen der Unbekannte, als auch der 23-jährige Geschädigte gegen 12.10 Uhr die Bahn. Auf dem Bahnsteig griff der Täter den 23-jährigen plötzlich körperlich an, in dem er ihn schubste und auch mit der flachen Hand auf den Oberkörper schlug. Anschließend beleidigte er den Geschädigten noch mehrfach, bevor er vom Bahnhof bislang unerkannt flüchten konnte. Die Polizei Herford ist auf der Suche nach weiteren Zeugen. Wer kann Angaben zur Tat oder weitere Hinweise zum bislang unbekannten Täter geben. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

