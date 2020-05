Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrerin verletzt- Unfall im Kreisverkehr

Bünde (ots)

(sls) Am Donnerstagmorgen (7.5.) wurde im Kreisverkehr an der Hangbaumstraße eine 73-jährige Pedelc-Fahrerin aus Bünde schwer verletzt. Diese fuhr mit ihrem Fahrrad gegen 10.15 Uhr über die Hindenburgstraße in den Kreisel hinein. Als sie sich im Kreisel befand, beabsichtigte ein 28-Jähriger aus Bramsche mit seinem Mercedes Sprinter von der Hangbaumstraße in den Kreisel einzufahren. Hierbei übersah er jedoch die, bereits im Kreisel befindliche, 73-Jährige mit ihrem Fahrrad. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch die Radfahrerin zu Boden stürzte. Durch den Sturz wurde sie schwer verletzt und musste stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

