Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Motorrad- Beide Beteiligte verletzt

Herford (ots)

(sls) In Vlotho kam es am Mittwochnachmittag (6.5.) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer und ein Radfahrer im Kreuzungsbereich Alter Postweg und Schwarzenmoorstraße verletzt wurden. Ein 28-jähriger Radfahrer aus Löhne befuhr die Schwarzenmoorstraße aus Richtung Herforder Straße kommend. Er beabsichtigte von der Schwarzenmoorstraße auf den Alten Postweg einzubiegen, um dann auf der Dornberger Heide weiterzufahren. Zum selben Zeitpunkt befand sich auf der Dornberger Heide in Richtung Löhne ein 20-jähriger Motorradfahrer aus Vlotho, der mit seiner Suzuki die Dornberger Heide im Kurvenbereich auf dem Alten Postweg geradeaus weiterfahren wollte. Im Kreuzungsbereich kam es dann zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrer. Beide stürzten durch die Kollision zu Boden und wurden schwer verletzt. Rettungswagen verbrachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Der Sachschaden wird mit 1.100 Euro angegeben. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich gesperrt werden.

