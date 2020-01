Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Friesoythe - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 30. Januar 2020, wurde um 13.45 Uhr ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Barßel auf der Eschstraße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich bei den Polizeibeamten der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Harkebrügge - Brand eines leerstehenden, landwirtschaftlichen Gehöftes

Am Freitag, 31. Januar 2020, geriet gegen 04.51 Uhr in der Straße Zum Walde ein leerstehendes, landwirtschaftliches Gehöft in Brand. Die Feuerwehren Barßel und Friesoythe rückten mit neun Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften aus, um das Feuer zu löschen. An dem stark sanierungsbedürftigen Gebäude entstand ein geschätzter Schaden von 30000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

