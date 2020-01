Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen- Körperverletzung/ Zeugenaufruf

Am Samstag, den 25. Januar 2020, kam es gegen 00:50 Uhr in der Peheimer Straße im Nahbereich einer dortigen Bar zu einer Körperverletzung. Ein 58jähriger aus Molbergen wurde aus einer vierköpfigen Gruppe bislang unbekannter Tatverdächtiger mindestens zwei Mal ins Gesicht geschlagen und stürzte zu Boden. Der körperlichen Auseinandersetzung ging ein Gespräch voraus. Der 58jährige erlitt leichte Verletzungen. Bei den Tatverdächtigen soll es sich nach dem äußeren Erscheinungsbild um Jugendliche gehandelt haben. Ein Tatverdächtiger soll zwischen 14 und 16 Jahre, ca. 170cm groß, blondhaarig gewesen sein. Ein anderer Tatverdächtiger soll eine auffällig grüne Jacke mit einer Kapuze und Fellkragen getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Molbergen (Tel.: 04475-1565) in Verbindung zu setzen.

Lindern - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 30. Januar 2020, wurde um 12.00 Uhr ein 79-jähriger Pkw-Fahrer aus Lindern im Jammertal kontrolliert. Während der Überprüfung ergab sich bei den Polizeibeamten der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,72 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Essen (Oldbg.) - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 30. Januar 2020, kam es um 12.20 Uhr auf der Osteressener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Quakenbrück geriet in einer Linkskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Glücklicherweise wurde der Fahrer lediglich leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

Cloppenburg - schwerer Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 30. Januar 2020, kam es um 14.11 Uhr auf der Straße Zur Basilika zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg und sein 16-jähriger Beifahrer aus Cloppenburg gerieten vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr. Hier stießen sie frontal mit dem Wagen einer 19-jährigen Cloppenburgerin zusammen. Die beiden Männer wurden leicht verletzt. Die 19-Jährige wurde schwer verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 7000 Euro.

Essen (Oldbg.) - Verkehrsunfall mit drei leicht Verletzten

Am Donnerstag, 30. Januar 2020, kam es um 23.50 Uhr auf der Cloppenburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus Quakenbrück musste an der Ampelkreuzung der Cloppenburger Straße und der Nordwest-Tangente bei Rotlicht halten. In seinem Fahrzeug befanden sich eine 41- und eine 16-jährige Frau, ebenfalls aus Quakenbrück. Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Menslage erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Heck des Quakenbrückers auf. Die drei Personen aus Quakenbrück wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 10000 Euro.

