Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Geschädigter nach möglichem Unfall gesucht

Am Dienstag, 28. Januar 2020, parkte eine Frau aus Bösel mit ihrem blauen VW Polo auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Friesoyther Straße. Beim Öffnen der Fahrertür schlug diese wegen einer Windböe gegen ein anderes Fahrzeug. Hierbei handelte es sich vermutlich um einen hellen Pkw, eventuell der Marke Mercedes. Als sich die Böselerin später um die Regulierung kümmern wollte, war das Fahrzeug weg. Sollte an dem unbekannten Fahrzeug ein Schaden entstanden sein, wird der Geschädigte gebeten sich bei der Polizei Bösel (Tel. 04494-308) zu melden.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten

Am Donnerstag, 30. Januar 2020, kam es um 07.30 Uhr auf der Barßeler Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 64-jähriger Pkw-Fahrer aus Barßel wollte von einem Parallelweg aus auf die Barßeler Straße auffahren. Hier übersah er eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus Barßel und ihre 16-jährige Beifahrerin aus Barßel, die die Barßeler Straße befuhren. Durch den Zusammenstoß kippte der Wagen der beiden Frauen auf die Fahrerseite und kam vor der Schutzplanke zum Stillstand. Die beiden Frauen wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell