POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Handy geraubt

Noch Zeugen sucht die Kriminalpolizei zu einem Raubüberfall, den ein 19-Jähriger gestern Nachmittag angezeigt hat. Wie der junge Mann schilderte, war er gegen 15.25 Uhr auf der Mole in Höhe des Hinteren Hafens von drei unbekannten Männern attackiert und seines Handys IPhone X sowie seines Gelbeutels beraubt worden. Folgende Beschreibung der Unbekannten liegt der Polizei vor: 1. Ca. 25 Jahre alt, etwa 185 cm groß und kräftig, dunkle, oben zum Zopf (Dutt) gebundene und an der Seite rasierte Haare, Vollbart, trug eine rote Daunenjacke und eine auffällige goldene Uhr, 2. Etwa gleiches Alter, ca. 178 cm groß und schlank, sehr kurze dunkle Haare, sauber rasierter Bart mit Konturen, trug eine graue Strickjacke und Schuhe mit "Zebramuster" 3. Schwarze, gegelte Haare, Vollbart

Die drei Männer sollen arabisch ausgesehen haben. Personen, die den Vorfall zur fraglichen Zeit beobachtet haben oder Hinweise zu dem Trio geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Friedrichshafen

Unachtsamer Fahrstreifenwechsel

Mit einem Sachschaden von 4.000 Euro endete am Dienstagabend gegen 20.00 Uhr der Fahrstreifenwechsel eines 22-jährigen Autofahrers in der Zeppelinstraße. Der junge Mann hatte die Linksabbiegespur in Höhe des Landratsamtes in Richtung Innenstadt befahren und beim Wechsel auf die Geradeausspur den Pkw eines dort fahrenden 65-jährigen Mannes übersehen. Bei der seitlichen Kollision der beiden Autos kamen keine Personen zu Schaden.

Tettnang

Vorfahrt missachtet

Sachschaden von rund 4.000 Euro ist am Dienstagmorgen gegen 9.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Kirch-/Schillerstraße entstanden. Der 69-jährige Lenker eines Renault-Clio war von der Schillerstraße kommend nach links in die Kirchstraße eingebogen und hatte hierbei einen von links kommenden bevorrechtigten gleichaltrigen Autofahrer übersehen. Es kam deshalb zu einem Streifvorgang zwischen den beiden Fahrzeugen, bei dem jedoch keine Personen verletzt wurden.

Tettnang

Nach Unfall geflüchtet

In Höhe der Grundstückseinfahrt zu einem Firmengebäude in der Marienfelder Straße ist ein unbekannter Pkw-Lenker am Dienstagabend gegen 21.00 Uhr gegen einen Baum und eine Straßenlaterne geprallt. Ohne sich um den angerichteten, nicht unbeträchtlichen Sachschaden zu kümmern, suchte der Verursacher anschließend das Weite. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacherfahrzeug bzw. dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu wenden.

Uhldingen-Mühlhofen

Trotz Gegenverkehr überholt

Wie eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen am Montagabend gegen 19.45 Uhr beobachtete, überholte ein 55-jähriger Audi-Fahrer auf der B 31 von Meersburg in Richtung Uhldingen-Mühlhofen fahrend trotz Gegenverkehr nicht nur ein unmittelbar vor ihm fahrendes Fahrzeug, sondern auch noch einen davor befindlichen Lkw. Ein entgegenkommender Pkw-Lenker konnte einen Frontalzusammenstoß nur dadurch verhindern, dass er stark abbremste. Als die Polizisten den 55-Jährigen anhielten, verhielt sich dieser komplett uneinsichtig und warf den Beamten vor, sie wollen ihn nur schikanieren.

Markdorf

Alkoholisierter Autofahrer

Einen Wert von 1,16 Promille ergab der Alkoholtest eines 30-jährigen Autofahrers, der heute am frühen Morgen gegen 03.25 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen in der Ravensburger Straße angehalten und überprüft wurde. Die Beamten veranlassten bei dem alkoholisierten Mann im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe, beschlagnahmten seinen Führerschein und untersagten seine Weiterfahrt.

Bermatingen

Hund beißt Jugendliche

Zum Glück nur ambulant behandelt werden musste eine 15-Jährige, die am Dienstagabend gegen 20 Uhr in der Straße "Am Sportplatz" von einem Hund in den Rücken gebissen wurde. Das Mädchen war zusammen mit einem Begleiter mit ihren Cityrollern unterwegs und hatte sich erschrocken, als eine Frau plötzlich mit ihrem Hund ein Grundstück verließ. Die Jugendliche kam hierbei mit ihrem Gefährt zu Fall und das ebenfalls erschrockene Tier schnappte nach dem am Boden liegenden Mädchen.

Uhldingen-Mühlhofen

Beim Wenden kollidiert

Keine Verletzten, aber Sachschaden von rund 5.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der B 31 bei Uhldingen. Die 54-jährige Lenkerin eines VW Golf hatte die Bundesstraße von Meersburg in Richtung Überlingen befahren und in Höhe der "Spinne" wegen eines Rückstaus auf der Fahrbahn wenden wollen. Hierbei übersah sie einen aus Richtung Überlingen kommenden 79-jährigen Autofahrer und stieß mit dessen Ford C-Max zusammen.

Uhldingen-Mühlhofen

Hoher Schaden bei Wildunfall

Zwei tote Wildschweine und ein Schaden von rund 4.000 Euro an einem Lkw forderte heute Morgen gegen 05.10 Uhr ein Unfall auf der B 31 bei Uhldingen-Mühlhofen. Ein 50-Jähriger Lkw-Lenker hatte die Bundesstraße von Meersburg kommend befahren, als in Höhe des Parkplatzes Wölfele plötzlich eine Rotte Wildschweine über die Fahrbahn rannten. Zwei der Tiere wurden von dem Lkw erfasst und sofort getötet. Die Straße wurde dabei auf einer Länge von rund 200 Metern derart verschmutzt, dass sie von der Freiwilligen Feuerwehr Meersburg gereinigt werden musste.

Salem

Pkw-Lenkerin fährt auf

Sachschaden von rund 5.000 Euro ist bei einem Auffahrunfall entstanden, der sich am Dienstagmorgen gegen 07.30 Uhr auf der L 200A bei Salem ereignet hat. Eine 62-jährige Pkw-Lenkerin hatte die Landesstraße aus Richtung Tüfingen kommend befahren und an einer Tagesbaustelle mit Ampelregelung zu spät bemerkt, dass ein vorausfahrender 33-jähriger Autofahrer anhalten musste. Beim Aufprall auf das Fahrzeug ihres Vordermannes wurden keine Personen verletzt.

