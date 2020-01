Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Einbruch in Fleischerei - Polizei sucht Zeugen

Kempen (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 14.00 Uhr, und Donnerstag, 06.00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Fleischerei auf der Judenstraße in Kempen ein. Die Einbrecher hebelten eine Tür auf und gelangten so in das Geschäft. Sie stahlen nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld sowie einen Tresor. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise auf tatverdächtige Personen oder auf verdächtige Fahrzeuge über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (82)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell