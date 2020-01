Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schwenningen, Villingen-Schwenningen) Autofahrer übersieht Fußgänger (17.01.2020)

Schwenningen, Villingen-Schwenningen (ots)

Ein 49-jähriger Pkw-Lenker übersah am heutigen Freitag gegen 07.15 Uhr einen 20-jährigen Fußgänger, der die Erzbergerstraße auf Höhe eines Bekleidungsgeschäfts an einem Fußgängerüberweg überquerte. Der dunkel gekleidete Fußgänger wurde erfasst und hierbei leicht verletzt. Mit dem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

