Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schwenningen, Villingen-Schwenningen) Thuja-Hecke gerät in Brand (16.01.2020)

Schwenningen, Villingen-Schwenningen (ots)

Vermutlich aufgrund einer weggeworfenen und noch brennenden Zigarette gerieten am Donnerstag gegen 19.30 Uhr in der Paulinenstraße rund 15 Meter einer Thuja-Hecke in Brand. Ein Nachbar der den Brand entdeckte hatte informierte sofort die Feuerwehr. Diese kam mit einem Löschzug an den Brandort und löschte rasch das Feuer.

