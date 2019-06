Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Versuchter Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Borken (ots)

In der Nacht zum Freitag wollten unbekannte Täter in ein Bekleidungsgeschäft an der Kapuzinerstraße in Borken eindringen. Die Täter versuchten vergeblich, eine Hintereingangstür aufzuhebeln. Dabei entstand ein Sachschaden von circa 200 Euro.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Borken (Telefon 02861 - 9000).

