Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Zweite gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 17.01.2020

Rottweil (ots)

Ermittlungsverfahren wegen versuchtem Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung

Das 50-jährige Opfer, das am gestrigen Donnerstag nach dem durch den Tatverdächtigen verübten Angriff mit einem Messer in ein Klinikum geflogen wurde, musste in diesem Klinikum notoperiert werden. Bislang war eine Vernehmung des Opfers nicht möglich. Eine persönliche Vorbeziehung des Tatverdächtigen zum Opfer bestand nicht. Der Tatverdächtige äußerte sich bislang nicht zum Tatgeschehen.

Die Staatsanwaltschaft Rottweil bewertet die Tat nach Übermittlung des Ergebnisses der am 16.01.2020 durch die Kriminalpolizeidirektion Rottweil durchgeführten Ermittlungen als versuchten Mord in Tateinheit mit vollendeter gefährlicher Körperverletzung durch lebensgefährdende Behandlung.

Der Umstand, dass der Tatverdächtige die Tat über seinen persönlichen Zugang zu einem Sozialen Netzwerk ankündigte, ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Gegen den Tatverdächtigen wurde beim Amtsgericht Rottweil die Anordnung der Untersuchungshaft beantragt. Der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Rotweil ordnete die Untersuchungshaft an. Der Tatverdächtigen wurde zwischenzeitlich in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Auf die am gestrigen Donnerstag um 18.45 Uhr veröffentlichte, erste gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz wird Bezug genommen.

Staatsanwaltschaft Rottweil, Erster Staatsanwalt Grundke, Tel. 0741 243-2883

Polizeipräsidium Konstanz, KHK Herbert Storz, Tel. 07531 995-1015

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell