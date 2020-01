Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Weilersbach, Villingen-Schwenningen) Einbruch in Einfamilienhaus (16.01.2020)

Weilersbach, Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannter Täter verschaffte sich am Donnerstag in der Zeit von 14.30 Uhr bis 19 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus im Reschenhardweg. Im Inneren durchwühlte er sämtliche Schubladen und Schränke und entwendete Schmuck, eine Fotokamera und ein Tablet im Wert von rund 800 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720/8500-0, zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell