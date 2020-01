Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Einbruch in Probenraum-Keller

Viersen-Dülken (ots)

In der Nacht zu Mittwoch gegen 01.30 Uhr brachen Unbekannte in die Kellerräume einer Lagerhalle auf dem Kampweg in Dülken ein, die als Proberäume für Musikbands eingerichtet sind. Die Täter durchtrennten zunächst Metallstangen eines Fenstergitters, öffneten gewaltsam das Kellerfenster und verschafften sich so Zugang zu den Kellerräumen. Im Innern brachen die Täter mehrere Türen auf und durchsuchten die Proberäume. Noch steht nicht fest, was die Einbrecher stahlen. Hinweise auf Tatverdächtige oder auf verdächtige Fahrzeuge bitte an die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (79)

