Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Fünf Autofahrer unter dem Einfluss illegaler Drogen aus dem Verkehr gezogen

Nettetal-Kaldenkirchen: (ots)

In den späten Stunden des Nachmittags respektive des frühen Abends am gestrigen Montag kontrollierten die Beamten des Verkehrsdienstes in Kaldenkirchen motorisierte Verkehrsteilnehmer. Neben verschiedenen Verstößen bei der Ladungssicherung im Sonderverkehr stellten die Einsatzkräfte insgesamt - 5 - Autofahrer fest, die ihr Fahrzeug unter Drogeneinwirkung führten. Die Männer im Alter von 29 - 39 Jahren mit niederländischer, litauischer, polnischer, tschechischer und deutscher Staatsangehörigkeit hatten dabei die gesamte Bandbreite körperfremder Substanzen genutzt: Die Urintests zeigten Ausschläge bei Cannabis-, Kokain-, und Amphetamin-Produkten. Allen Probanden wurden Blutproben entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt. Zudem wurde das Straßenverkehrsamt in Kenntnis gesetzt, das über die charakterliche Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen bei den Betäubungsmittelkonsumenten befinden wird. In diesem für die Probanden durchaus kostenträchtigen Verwaltungsverfahren mag der Entzug der Fahrerlaubnis am Ende der Prüfung stehen. Diese Verstöße werden im Regelfall zudem mit einem Bußgeld von 500,-Euro geahndet, im Wiederholungsfall können sich die Sätze mehr als verdoppeln. Losgelöst von der Gefahr für sich selber und andere, die berauschte Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr heraufbeschwören: So ein Verfahren kann ganz schön teuer werden und den Führerschein und in der Folge eventuell auch die Arbeitsstelle kosten. Im Gegensatz zu Alkohol bauen sich die Drogen auch nicht so schnell im Körper ab, so dass der "Genuss" eines Joints am Wochenende durchaus auch Tage später noch für ein erhebliches Problem mit Polizei und Fahrerlaubnisbehörde sorgen kann. Also: Hände weg vom Steuer nach Alkohol- und Drogenkonsum.!/ah (76)

