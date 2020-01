Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zusammenstoß beim Linksabbiegen

Mönchengladbach (ots)

Ein Beifahrer ist am Neujahrstag gegen 22.40 Uhr bei einem Abbiegeunfall in Waldhausen leicht verletzt worden. Zwei Pkw waren auf einer Kreuzung zusammengestoßen.

Ein 19-jähriger Autofahrer aus Mönchengladbach befuhr mit seinem Renault Clio die Waldnieler Straße aus Richtung Burggrafenstraße in Richtung Nicodemstraße und wollte an der Kreuzung Waldnieler Straße / Rudolfstraße nach links auf diese in Fahrtrichtung Hehner Straße abbiegen. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden VW Tiguan zusammen, den ein 39-jähriger Fahrer aus Köln steuerte.

Bei der Kollision entstand erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Sie mussten abgeschleppt werden.

Ein im Clio mitfahrender 30-jähriger Mönchengladbacher wurde leicht verletzt und ambulant im Rettungswagen behandelt.

Zeugenhinweise zu diesem Unfall können an die Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 gerichtet werden. (ds)

