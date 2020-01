Polizei Mönchengladbach

POL-MG: vermisste alte Dame wohlbehalten aufgefunden

Mönchengladbach (ots)

Am Neujahrstag suchte die Polizei Mönchengladbach mit Hochdruck nach einer 88-jährigen aus Pongs. Die desorientierte alte Dame hatte sich gegen 13.00 h unbemerkt von ihrer Wohnanschrift entfernt. Es stand zu befürchten, dass sie bei der kühlen Witterung orientierungslos oder hilflos draußen aufhält. In die Suchmaßnahmen wurden neben vielen Beamten auch ein Polizeihubschrauber und ein speziell ausgebildeter Personenspürhund einbezogen. Gegen 16.45 h wurde sie zum Glück wohlbehalten in der Nähe ihrer Wohnanschrift von den eingesetzten Kräften aufgefunden und nach Hause begleitet.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Leitstelle



Telefon: 02161/29 20 145

Fax: 02161/29 20 199

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell