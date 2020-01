Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung - zwei Männer schwer verletzt

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Mönchengladbach-Giesenkirchen (ots)

Am Silvesterabend gegen 19.40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Straße Bahner in Mönchengladbach-Giesenkirchen, in dessen Verlauf zwei Männer schwer verletzt wurden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 44jähriger Mann aus Odenkirchen mit seinem Pkw Opel die Straße Bahner in Fahrtrichtung Giesenkirchen. Obwohl der vordere linke Reifen geplatzt war, bewegte das Fahrzeug sich mit unverminderter Geschwindkeit fort. Der Fahrer fuhr deutliche Schlangenlinien und verlor schliesslich die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den Gehweg und prallte vor eine Laterne.

Bei dem Aufprall wurden der 44Jährige und sein 31jähriger Beifahrer schwer verletzt, so dass sie nach Erstversorgung am Unfallort Mönchengladbacher Krankenhäusern zur intensivmedizinischen Aufnahme zugeführt werden mussten. Lebensgefahr besteht nicht.

Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinwirkung stand. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Es ist derzeit unklar, ob der Beschuldigte sich im Besitz einer Fahrerlaubnis befindet; ein Führerschein konnte nicht beigebracht werden.

An Pkw und Laterne entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Zeugen, die den silberfarbenen Pkw Opel Meriva mit Mönchengladbacher Kennzeichen kurz vor dem Unfall gesehen haben und vielleicht Angaben dazu machen können, wie es zum Schaden an dem Vorderreifen gekommen ist, werden gebeten, sich unter 02161/290 an die Polizei Mönchengladbach zu wenden. (so)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Leitstelle



Telefon: 02161/29 20 145

Fax: 02161/29 20 199

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell