Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mehrfamilienhaus Ziel eines Einbrechers

Mönchengladbach (ots)

Ein Mehrfamilienhaus in Eicken an der Hohenzollernstraße war am vergangenen Samstag zwischen 17 und 23 Uhr das Ziel eines Einbrechers.

Der unbekannte Täter kam wahrscheinlich durch eine Garagenzufahrt auf das Grundstück. Nachdem er einen Zaun überklettert hatte, gelangte er in den Garten. Augenscheinlich kletterte er zunächst auf einen Balkon in der ersten Etage und versuchte dort, sich durch Auftreten einer Balkontür Zugang zu einer Wohnung zu verschaffen. Nachdem dieser Versuch gescheitert war, kletterte er zurück auf die Terrasse des Mehrfamilienhauses. Dort schob er eine Rollade hoch und schlug die Glasfüllung einer Tür ein. In dieser Wohnung durchsuchte er sämtliche Räumlichkeiten und Behältnisse. Vermutlich durch ein Fenster zur Straßenfront konnte er schließlich unerkannt entkommen. Zur Beute liegen noch keine Angaben vor.

Hinweise von Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden unter der Rufnummer 02161-290 erbeten. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell