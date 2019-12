POL-COE: Dülmen, Nonnenwall/Einbruch in Haus

Polizei Coesfeld

Zunächst hebelten unbekannte Täter am Samstag (28.12.19) ein Gartentor aus Eisen auf und gelangte zwischen 14.30 Uhr und 15.35 Uhr so in den Garten des Hauses am Nonnenwall. Dort hebelten sie ein hölzernes Fenster auf und stiegen in das Gebäude ein. Um in die Wohnung zu gelangen, mussten die Täter zwei weitere Holztüren aufhebeln. Sie erbeuteten Schmuck und flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter 02594-7930 entgegen.

