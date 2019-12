Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Rekener Straße/Feuerwerkskörper gestohlen

Coesfeld (ots)

Eine bislang unbekannte Menge an Feuerwerkskörpern haben unbekannte Täter gestohlen. Zwischen Freitagabend (27.12.19, 18 Uhr) und Samstagmorgen (28.12.19, 6.45 Uhr) sind sie in einen Container eingebrochen. Der steht auf dem Gelände eines Supermarktes an der Rekener Straße. Um an die Ware zu gelangen, trennten die Täter die Sperrriegel mit einem Trennschleifer auf. Die Polizei in Coesfeld bittet Zeugen, sich unter 02541-140 zu melden.

