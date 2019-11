Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl/Goldscheuer - Zeugen gesucht

Kehl/Goldscheuer (ots)

Eine Autofahrerin hatte am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr ihren grauen VW Golf in der Schillerstraße auf Höhe von Gebäudenummer 28 entlang der Straße geparkt. Als sie am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen Schaden am hinteren linken Radlauf fest. Nach Benachrichtigung der Polizei konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen weißen Wagen handeln soll. Zeugen, die Angaben zu dem Verursacherfahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Kehl unter der Telefonnummer: 07851/893-0 in Verbindung zu setzen.

