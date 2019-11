POL-HN: PP Heilbronn, Stand 08.00 Uhr

Polizeipräsidium Heilbronn

PP Heilbronn

Heilbronn (ots)

Halloween In der sog. Halloween-Nacht ergaben sich im Zuständigkeitsbereich des PP Heilbronn keine größeren Ereignisse in Zusammenhang mit dieser besonderen Nacht. Lediglich zu Beginn der Nacht, gegen 19.30 Uhr, wurden im Bereich der Kreuzäckerstraße, in Heilbronn, Ortsteil Sontheim, 4 verkleidete und mit Schnellfeuerwaffen bewaffnete Personen gemeldet. Die Personen wurden angetroffen und kontrolliert, bei den Waffen handelte es sich um aufblasbare Plastikattrappen, die Verkleidung war der Serie "Haus des Geldes" nachemp-funden Gegen 23.50 Uhr geriet eine private Halloweenparty im Kleintierzüchterheim in der Viehweide außer Kontrolle. Die Party erhielt ungeplant viel Zulauf, wohl auch durch die sozialen Medien, so dass sich bis zu 300 Personen dort einfanden. Es kam zu mehreren kleineren Rangeleien und Körperverletzungsdelikten. Nachdem die Ver-anstalterin die Party beendet hatte, zog eine Vielzahl der Gäste wieder weiter - durch die Nacht.

Stadt- und Landkreis Heilbronn Nordheim: Einfach weiter gefahren Am 31.10.2019 gegen 10:15 Uhr, fuhr ein 56-jähriger mit seinem VW Touran die Klimmerdin-genstraße entlang in Richtung Nordheim Zentrum. Aufgrund eines entgegenkommenden grauen Mercedes-Benz, musste der Geschädigte hinter geparkten Fahrzeugen anhalten um dem Mercedes Vorrang einzuräumen. Der Mercedes-Benz berührte beim Vorbeifahren den VW. Ohne sich um den von ihm verur-sachten Unfall zu kümmern fuhr er einfach davon. An dem VW entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Lauffen sucht nun Zeugen, welche Angaben zu dem grauen Mercedes-Benz machen können. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 07133/2090 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Main-Tauber-Kreis - Kein Beitrag

Hohenlohekreis - Kein Beitrag

Neckar-Odenwald-Kreis Mosbach: Unfallflucht mit hohem Sachschaden Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigt beim rückwärtigen Ausparken am 31.10.2019 in der Zeit von 12:05 Uhr - 12:15 Uhr in der Pfalzgraf-Otto-Straße auf dem dortigen Rewe Park-platz den vorwärts eingeparkten Pkw Audi, TT Coupe, schwarz. Der Audi wurde im Bereich der Fahrertüre erheblich beschädigt. Trotzdem entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten nachzukommen. Eine aufmerksame Augenzeugin konnte beobachten, wie ein silberner Kleinwagen zur Unfallzeit, neben dem Audi, rückwärts ausparkte und anschließend in Richtung Kaufland wegfuhr. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6000EUR. Das Polizeirevier Mosbach, Tel. 06261 8090, sucht Zeugen, welche Angaben zu dem Verursa-cher geben können.

Mosbach: Zeugen zu Unfall gesucht. Am Donnerstag, 31.10.2019, gegen 12.06 Uhr, befuhr eine 60-jährige mit ihrem Skoda die Alte Neckarelzer Str. in Fahrtrichtung Schlachthofstraße. An der abknickenden Vorfahrtstraße missachtete sie die Vorfahrt einer 41-jährigen Skoda-Fahrerin, welche die Schlachthofstraße in Richtung Alte Neckarelzer Str. befuhr. Bei dem Unfall wurde die 60-jährige leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15000,00EUR. Zu diesem Unfall sucht das Polizeirevier Mosbach, Tel. 06261 8090, Zeugen.

