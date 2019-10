Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.10.2019 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Neuenstein: Sägemehl in Silo fängt Feuer

Donnerstagmittag kam es im Ortsteil Untereppach in einer Schreinerei zu einem Brand. Gegen 13.00 Uhr wurde an einem Silo, in dem Sägemehl gelagert wird, Rauch festgestellt. Die Freiwilligen Feuerwehren Neuenstein und Öhringen konnten mit über 80 Einsatzkräften den Brand schnell löschen. Ersten Ermittlungen nach kam es vermutlich aufgrund eines technischen Defekts zum Brand. Der Sachschaden begrenzt sich auf das Silo selber und dürfte nach ersten Schätzungen bei mindestens 80.000 Euro liegen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104 1010

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell