Ulm (ots) - Am Samstag kurz vor Mitternacht fuhr ein Ford Mondeo auf der L 284 neu in Richtung Zeppelinstraße. Der Fahrzeugführer übersah den Einmündungsbereich der L 284 in die Zeppelinstraße. Er fuhr über den Einmündungsbereich, durch einen Weidezaun und kam 30 Meter hangabwärts zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten des Polizeireviers Riedlingen bei allen Fahrzeuginsassen Anzeichen von Alkohol feststellen. Aufgrund unterschiedlicher Angaben der Ersthelfer und aller Insassen konnte die Fahrereigenschaft vor Ort nicht geklärt werden. Nach Rücksprache mit der Bereitschaftsstaatsanwaltschaft wurde bei zwei Personen eine Blutentnahme angeordnet. Die Ermittlungen bezüglich des Fahrers dauern derzeit noch an. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ungefähr 9.000 Euro.

