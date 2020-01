Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall auf B9

Frankenthal (ots)

Ein 38-Jähriger befuhr am 05.01.2020 gegen 10:30 Uhr die B9 von Frankenthal in Richtung Worms mit seinem VW Touran. Auf Höhe der Kläranlage platze plötzlich der vordere rechte Reifen, so dass der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Dadurch überfuhr er einen Fahrbahnbegrenzer und beschädigte eine Warnbarke. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden und auf der Fahrbahn wurde eine ca. 100 Meter lange Ölspur hinterlassen, welche beseitigt werden musste. Für die Reinigungsarbeiten musste die B9 zeitweise gesperrt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 3000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Vanessa Reinhard

Sachbereich Einsatz / Verkehr

Telefon: 06233-313-3216

pifrankenthal@polizei.rlp.de



