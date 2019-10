Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendbericht der Polizei Bendorf vom 04.10.2019-06.10.2019

Bendorf (ots)

Sachbeschädigung am Job Center.

Am 04.10.2019, gegen 23:15 Uhr, wurde hiesige Dienststelle, über eine eingeschlagene Scheibe am Job Center in Bendorf, Engersport informiert. Vor Ort konnten zwei beschädigte bzw. eingeschlagene Fensterscheiben des Job Centers festgestellt werden. Das Tatmittel ein Stein, lag noch vor Ort und wurde sichergestellt.

Die Polizei, wer hat im Bereich Job Center oder im nahen Umfeld, verdächtige Wahrnehmungen festgestellt. Hinweise bitte an die Polizei Bendorf, 02622-94020 oder pibendorf@polizei.rlp.de

Graffiti im Bereich Bendorf, Siegburger Straße:

In der Zeit vom 02.10.2019, 22:15- 22:30 Uhr, wurde im Bereich der Siegburger Straße 3 in Bendorf eine Mauer mit pinker Farbe besprüht. Hinweise bitte an die Polizei Bendorf, 02622-94020 oder pibendorf@polizei.rlp.de

