Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: PKW's verkratzt

Frankenthal (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 30.12. - 04.01. kam es zu Vandalismus an zwei Fahrzeugen im südlichen Frankenthal. In der Samuel-Heinicke-Straße zerkratzten unbekannte Täte einen braunen Ford C-Max auf der gesamten Beifahrerseite. Auf Grund der Vorgehensweise und der örtlichen Nähe ist anzunehmen, dass die selben Täter auch für eine Sachbeschädigung an einem in der Benderstraße abgestellten Audi A4, vom 03. Auf den 04. Januar in Frage kommen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR. Täterhinweise gibt es bisher kein. Wer Hinweise zu den Taten machen kann, wendet sich bitte an die Polizei Frankenthal oder an jede andere Polizeidienststelle.

