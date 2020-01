Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Dannstadt-Schauernheim

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Samstag, den 04.01.2020 in den frühen Morgenstunden kam es in der Hauptstraße in Dannstadt-Schauernheim zu einem Verkehrsunfall mit über 20.000 EUR Sachschaden. Der 26-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem Pkw die Hauptstraße, in Richtung Ortskern und fuhr, dem ersten Anschein nach, aufgrund von Unachtsamkeit auf ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte beim Unfallverursacher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,88 Promille, woraufhin ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell