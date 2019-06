Polizei Bochum

POL-BO: Raub auf Kiosk in Herne - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Nach einem Überfall auf eine Trinkhalle in Herne-Horsthausen sucht die Polizei Zeugen.

Der Überfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen, 23. Juni, gegen 5.15 Uhr. Zwei vermummte mit einem Messer und einem Beil bewaffnete Männer betraten den Kiosk an der Horsthauser Straße 191. Dort trafen die beiden Täter auf zwei Angestellte (69/m und 73/w). Sie forderten die Herausgabe des Geldes. Da die Kasse nicht geöffnet werden konnte, hackte der mit dem Beil bewaffnete Mann mehrfach erfolglos darauf ein. Danach schnappten sich die Männer Waren aus dem Regal und flüchteten in Richtung Sportplatz. Ein weiter Täter soll vor dem Kiosk "Schmiere" gestanden haben.

Die Deutsch sprechenden Räuber werden wie folgt beschrieben:

Täter mit Messer: männlich, schlank, circa 190 cm, ungefähr 25 Jahre alt, schwarze Jogginghose und schwarze Kapuzenjacke. Er trug eine Sturmhaube.

Täter mit Beil: männlich, ebenfalls schlank, ungefähr 1,80 Meter, circa 25 Jahre, schwarze Jogginghose und schwarze Kapuzenjacke. Auch er trug eine Sturmhaube.

Der dritte Täter, der vor dem Kiosk wartete, kann nicht beschrieben werden.

Hinweise nimmt das KK 35 unter der Rufnummer 0234 909-8505 oder die Kriminalwache unter der Rufnummer -4441 (außerhalb der Bürodienstzeiten) entgegen.

