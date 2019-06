Polizei Bochum

POL-BO: Alleinunfall mit Kleinkraftrad - alkoholisierter Fahrer zeigt unkooperativ und zudem aggressiv

Bochum / Wttenscheid (ots)

Am frühen Samstagmorgen (22. Juni), gegen 2.05 Uhr, ist es in Wattenscheid zu einem Alleinunfall mit einem Kleinkraftrad gekommen. Der 17-jährige Fahrer war alkoholisiert und aggressiv.

Der 17-jährige Wattenscheider fuhr in Eppendorf mit seinem Kleinkraftrad die Straße Am Thie in Fahrtrichtung Kreisverkehr. In diesen bog er entgegengesetzt der Fahrtrichtung ein, um ihn auf der Schützenstraße entgegengesetzt der Fahrtrichtung wieder zu verlassen. Dort stürzte der junge Wattenscheider ohne Fremdverschulden und verletzte sich. Nach Zeugenaussagen war er mit seinem Gefährt zu schnell unterwegs, einen Helm trug er ebenfalls nicht.

Gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten zeigte sich der alkoholisierte 17-Jährige aggressiv und beleidigte die Beamten fortwährend. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,1 Promille.

Unter Begleitung der Beamten wurde der renitente Verletzte ins Krankenhaus begleitet. Nach der ärztlichen Behandlung wurde dem Unfallfahrer eine Blutprobe entnommen. Seine Fahrerlaubnis, die ein "Begleitetes Fahren ab 17 Jahren" vorsieht, wurde sichergestellt.

Die Ermittlungen im Verkehrskommissariat dauern an.

