Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 190419-383: Erneut schwerer Unfall in Wasserfuhr - Motorradfahrer mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Wipperfürth (ots)

Am 19.04.2019 gegen 17:31 befuhr ein 47-jähriger Motorradfahrer aus Sprockhövel die L284 in Richtung Halver. Ausgangs einer einer Linkskurve verlor der Mann die Gewalt über seine Suzuki, stürzte und rutschte gegen die Leitplanke. Der Fahrer wurde schwerstverletzt, das Motorrad total beschädigt. Kurz darauf eintreffende Rettungskräfte stellten eine Erstversorgung sicher. Ein angeforderter Rettungshubschrauber brachte den Motorradfahrer in eine Klinik. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell